Vezirköprü'de orman yangınları gönüllülerine sertifikaları verildi

AMASYA (AA) - Vezirköprü ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede görev almak için gönüllü olan 22 kadına eğitimlerinin ardından sertifikaları verildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kadınların Vezirköprü'de birçok orman işinde ön plana çıktığını söyledi.

Gerek üretim, gerekse fidan dikimi aşamalarında ilçedeki kadınların büyük bir örnek teşkil ettiklerine işaret eden Irmak, "Yine bugün orman yangınları ile mücadele kapsamında Bakanlığımızın başlattığı gönüllülük projesi kapsamında kadınlarımızın da yer aldığını görüyoruz. Farklı meslek gruplarından 22 kadınımız, orman yangınları ile mücadelede gönüllü olmak istedi ve eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya, gönüllü olmaya hak kazandı. Gönüllü oldukları için tebrik ediyorum." dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ise Türkiye'de geçtiğimiz yaz sezonunda yaklaşık 16 gün süren orman yangınları meydana geldiğini hatırlatarak, "Önceki bakanımız Bekir Pakdemirli bu kapsamda ülke genelinde 100 bin yangınla mücadele gönüllüsü hedefi koymuştu. Amasya Bölge Müdürlüğü olarak bizim hedefimiz de 3 bin 450 kişiydi. Şu anda biz 3 bin 700 kişiye ulaştık. Sizlerin bu eğitimlere katılmanız, gönüllü olmanız bir farkındalıktır. Gönüllü olarak örnek olduğunuz ve sertifika almaya hak kazandığınız için kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak 22 kadın gönüllüye sertifikaları verildi.

Programa, Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Kalaycı, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, Vezirköprü Orman İşletme Muhasebe Müdürü Ercan Suat, işletme şefleri, orman muhafaza memurları katıldı.