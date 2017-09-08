Vezirköprü'de Okul Güvenliği Toplantısı

Vezirköprü Kaymakamlığınca okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.



Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner başkanlık etti.



Okul güvenliğinin ele alındığı toplantıda okul ve çevresinde uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve alınacak tedbirler görüşüldü.



Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, özellikle okul ve çevresinde uyuşturucu kullanımı konusunda denetim ve önleyici tedbirler alınacağını söyledi.



Altıner, şunları kaydetti:



"Ülkemizde son yıllarda okul ve çevresinde artan uyuşturucu kullanımını önlemek için ciddi çalışmalar gerekiyor. Bu durum bir anda gelişen bir şey değil. Yıllardır okul ve çevresinde giderek büyüyen bir sorun. Bunu önlemek elbette bir ya da iki ay içerisinde mümkün olmayacaktır. Bir sorun ne kadar sürede ortaya çıkıyorsa, sorunun çözümü de bir o kadar zaman alacaktır. Burada sadece güvenlik güçlerimize görev düşmüyor. En büyük görev ailelerin denetiminden geçiyor. Aileler çocuğunun cebine harçlığını koyduğunda iş bitmiyor. Çocuklarımız harçlıklarını nereye harcıyor, zararlı ürünlerden alıyor mu bunların takibini de yapmak gerekiyor."



Toplantıya, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Serhat Yağcı, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.