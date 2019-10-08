Vezirköprü'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

08.10.2019 16:32

Vezirköprü İlçe Emniyet Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Adatepe Mahallesi'nde eğitim gören ilkokul 4. sınıf öğrencilerine, Vezirköprü ilçesinde farklı noktalarda yaya yolu, ışıklı yaya geçidi, ışıksız yaya geçidi, üst geçit trafik ışıkları ve anlamları ile güvenli trafik eğitimi uygulamalı olarak verildi.

Kırsalda yaşayan öğrencilere ilçe merkezinde verilen uygulamalı eğitimde, trafikte davranış biçimleri de anlatıldı.

Kaynak: AA