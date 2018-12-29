Vezirköprü'de Kura Heyecanı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Nalbantlı Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çerçevesinde inşa edilen 504 konutun 240'ı için TOKİ ve Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde yapılan 2+1 ve 3+1 konutların kura çekimi, Atatürk İş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

249 hak sahibinin kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimlerinde büyük heyecan yaşandı. Kentsel dönüşüm projesinin inşaat devam ettiği, 2019 yılı Kasım ayına kadar tamamen biteceği ve anahtar tesliminin gerçekleşeceği belirtildi. Proje ile çarpık yapılaşma olan ve yeterli sosyal donatı bulunmayan alanda "yerinde dönüşüm" esas alınarak, hak sahiplerine nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması amaçlandığı ifade edildi. 504 konuttan 205'i 2+1 ve 299'u ise 3+1 planında tasarlandığı dönüşüm projesinde geleneksel mimarinin modernize edildiği bir anlayışın hakim kılındığı kaydedildi. Mahalle konseptli projede, yerleşim alanı dükkanları, meydanı, oyun ve spor alanları, parkları, peyzajı ve sosyal donatılarıyla nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir yaşam merkezine dönüştürüldüğü belirtildi. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Vezirköprümüzün kendi mimarisine, kendi kültürüne, kendi değerlerine, coğrafi özelliklerine uygun yaşam alanları oluşturulmasına öncelik veriyoruz. Kentsel tasarımı yerel mimari doku, mahalle kültürü ve yatay mimari anlayışla şekillendiriyoruz" diyerek bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Kura ile konutları belirlenen vatandaşlar mutluluklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA