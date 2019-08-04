Vezirköprü'de karpuz üreticilerinin satış yerleri değişti

Vezirköprü ilçesinde karpuz üreticilerinin araçları, İstiklal Caddesi üzerinden kaldırıldı.

Tarlalarında ürettikleri karpuzları traktör römorku ve kamyonetlerle İstiklal Caddesi'ne getirerek satış yapan üreticiler bir süre önce Belediye zabıta ekipleri tarafından, cadde üzerinde satış yapmamaları konusunda uyarıldı.

Üreticiler, kendilerine yeni bir yer gösterilmesi gerektiğini, üretici olarak ürünlerinin satışı konusunda kendilerine yol gösterilmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

Zabıta ekiplerinin satış tezgahlarını kesin olarak kaldırmak istemesi üzerine üretici ile zabıta arasında gergin anlar yaşandı. Bazı üreticiler ürünlerini yere atarak tepki gösterdi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçi ile yapılan görüşme sonrası üreticilerin yer sorunu çözüldü.

Çiftçilerin mağdur olmaması için S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürlüğüne ait Vezirköprü Satış Mağazasının alanı üreticilere geçici süre ile tahsis edildi.

Satış Mağazası sorumlusu Uğur Acar ve Pancar Dairesi Şefi Zafer Hamdi Akgün koordinesinde üreticiler alana taşındı.

Araçların kaldırılmasından sonra belediye ekipleri cadde üzerinde temizlik çalışması yaptı. Boşaltılan alanın kullanılmaması için ise demir direkler dikildi.

Kaynak: AA