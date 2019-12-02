Vezirköprü'de kan bağışı kampanyası

02.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:36

Türk Kızılayı, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları işbirliği ile Vezirköprü ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.



"19 Mayıs 1919'un 100. yılında Vezirköprü kan bağışlıyor" sloganı ile düzenlenen kampanyanın ilk gününde ilçe protokolü kan bağışında bulundu.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, "AK Parti Samsun İl Teşkilatımızın 'Hayat kurtarmak kanımızda var' sloganı ile başlattığı kan bağışı kampanyasına ilçe teşkilatı olarak bizler de elimizden gelen gayreti göstererek destek vereceğiz. Vezirköprü, her daim teşkilat işlerinde olduğu gibi hayır işlerinde de bir adım önde olmuştur. Dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılayı ile işbirliği yaparak başlattığımız kampanyada 19 Mayıs 1919'un 100. yılında hedefimiz 1919 kan bağışı. Bu yüzden tüm gönüllülerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.



Konuşmanın ardından katılımcılar kan bağışında bulundu.



Kampanyanın ilk gününde Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Vezirköprü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya, Kızılay Vezirköprü İlçe Koordinatörü Bekir Kurtoğlu, muhtarlar kampanyaya destek verdi.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı önündeki alanda başlatılan kan bağışı kampanyasının 4 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA