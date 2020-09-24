Vezirköprü'de İŞKUR kurası noter huzurunda çekildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vezirköprü'de İŞKUR kurası noter huzurunda çekildi

24.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:40
Vezirköprü'de İŞKUR kurası noter huzurunda çekildi

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Vezirköprü'deki okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için yapılan başvuruların kurası noter huzurunda çekildi.

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Vezirköprü'deki okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için yapılan başvuruların kurası noter huzurunda çekildi.

TYP'de Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş ilanlarına İŞKUR aracılığıyla başvuru yapanların kuraları çekildi.

Atatürk İş Merkezi salonunda Vezirköprü Noteri Ahmet Sivas tarafından çekilen kurada İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Özata ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Arslan Yıldırım hazır bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle başvuru yapanların salona kabul edilmediği kura işlemi şeffaf kutularda çekilirken kamera ile kayıt altına alındı.

Vezirköprü'de TYP iş ilanına güvenlik görevlisi için yapılan 81 başvurudan 10 kişi için, temizlik ve bakım işleri için 629 başvurudan 99'u kura ile belirlendi.

Merkez ve köy okullarında kurada isimleri çıkan kişilerin listesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde askıya çıkacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Babel Tisserand Okan Buruk Vedat Muriqi Malcolm Thomas
Daha Fazla Saldırı Cep Telefonu Resmi Gazete Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vezirköprü'de İŞKUR kurası noter huzurunda çekildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 11:46:53. #1.14#
title