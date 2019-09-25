Vezirköprü'de İŞKUR kuraları çekildi

25.09.2019 12:26

Vezirköprü ilçesindeki okullarda çalıştırılacak 132 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Atatürk İş Merkezi Salonu'nda yapılan kura çekimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Vezirköprü Noteri Ahmet Sivas ve İŞKUR temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçedeki okullarda geçici olarak istihdam edilecek 120 bakım onarım ve temizlik görevlisi için bin 534, 12 güvenlik görevlisi için de 120 kişi başvuru yaptı.

İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacakların yüzde 80'inin kura, yüzde 20'sinin ise liste yöntemiyle belirlenmesi kararı alındı.

Yapılan kura çekimi ile bakım onarım ve temizlik görevine alınacak 96 kişi ile güvenlik görevlisi için 10 kişi belirlendi.

İşe alımları kesinleşen TYP adaylarının 1 Ekim'de işe başlayıp 26 Haziran 2020'ye kadar istihdam edileceği bildirildi.

Demircan, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, isimleri belirlenen kişilerin liste halinde İŞKUR'a bildirileceğini, kesin listelerin gelmesinin ardından işe alıma başlanacağını söyledi.

İsimleri çıkan kişilerin gelir sorgulamasının da yapılacağını belirten Demircan, "Eğer gelir seviyesi 3 bin 30 lirayı geçerse başvuruları geçersiz sayılacak." dedi.

Kesin listelerde yer alanların nüfus beyanlarının da kontrol edileceğini bildiren Demircan, aynı evden iki kişiye kura çıkması durumunda bir kişinin başvurusunun iptal edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA