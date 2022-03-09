Vezirköprü'de ilginç düğün geleneği

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (İHA) - Soğuk havaya aldırmadan koştular. Karlı yolda ilk gelen horozun sahibi oldu. İlginç düğün geleneği kameraya yansıdı.

Görüntüler Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kılıçgüney Mahallesi'nde kaydedildi. Düğün geleneklerinin yaşatıldığı mahallede horoz için yapılan yarış nefesleri kesti. Yağmur, çamur, kar dinlemeden yokuş yukarı koştular. Bazısı bitişe ulaşamadan karların içine düşerek yarışı noktaladı. Davul-zurna eşliğinde yapılan yarışta ilk gelenin ödülüyse bir horoz oldu.

Mahalledeki düğün geleneklerinden söz eden Muhammet Acar, "Bu düğünlerde olan geleneksel bir oyundur. Genellikle horoz yarışı ve kayış oyunu yapılır. Köylerdeki düğünlerde bunlar genellikle yapılıyor. Kar, yağmur, çamur hiç fark etmiyor. Damat hariç herkes bu yarışa katılabiliyor. Kazanana horoz, ikinciye halı veriyorlar. Bunu düğün sahibi karşılıyor. Bundan başka kayış çekme geleneği var. Minik boy, orta boy. Kına yakılırken de damadın üstüne soğuk su atılır yumurta kırılır. Geleneksel bir yapı bu kültürümüzü devam ettiriyoruz" dedi. - SAMSUN