Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

18.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:20
Vezirköprü'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdır Köme (81) idaresindeki 55 ASB 53 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu yeni hastane kavşağında İbrahim Sandık (44) yönetimindemi 55 AEP 68 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 55 AEP 68 plakalı otomobil yolun kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücüler, Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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