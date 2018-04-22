Vezirköprü'de Çocuklar Hayallerini Boyadı

Vezirköprü ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) 2018 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında "Hayallerimi Boyuyorum" etkinliği düzenlendi.

Otuz çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik kahvaltı ile başladı. Kahvaltı sonrasında ilçeyi gezen çocuklar daha sonra Çamlık Parkı'nda resim yaptı.

İHH Samsun ve Vezirköprü derneklerinin düzenlediği etkinliğe ressam Akın Gömleksizoğlu da katılarak çocuklara destek verdi.

Gömleksizoğlu, projenin 3 yıl önce İHH tarafından başlatıldığına işaret ederek, "Bu etkinliği bana teklif ettiklerinde hiç tereddütsüz kabul ettim. Çünkü içinde çocuklar olunca, gelecek olunca arkamıza bakmıyoruz. Bu etkinlikler aslında ciddi bir farkındalığı ortaya çıkartıyor. Çocukların çalışmalarını daha bir aşkla gerçekleştirmelerini sağlıyor. Oradaki vatandaşlar da bunları gördükçe vakıflara sahip çıkıyorlar. O yüzden İHH'ya da teşekkür ediyorum." dedi.

İHH Samsun İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Başkanı Sakine Okudan, 8.'si düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Vezirköprü ilçesinde olduklarını belirterek, "Samsun'da bu yıl 20 proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje ise Hayallerimi Boyuyorum olarak dokuzuncusu. Çocuklarımız hayallerini boyayacak." diye konuştu.

İHH Vezirköprü Derneği Temsilcisi İsmail Çetin ise yetim çocuklara yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini vurgulayarak, "Vezirköprü'de şu ana kadar tespit ettiğimiz 400'e yakın yetim çocuğumuz bulunuyor. Bunlar da genelde yardıma muhtaç ailelerin yanında kalıyor. Bu etkinlikte katkısı olanlara teşekkür ediyorum. İnşallah faaliyetlerimizi daha fazla yayarak yapmaya çalışacağız." ifadesinde bulundu.

Projede gönüllü olarak yer alan ve yaptığı resimlerle dikkat çeken Elif Mert, etkinlikten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Resim çizmek çok güzel. Hele de hayallerini çizmek daha güzel. Burada olmaktan mutluyum." dedi.