Vezirköprü'de "Cinsel İstismar" Konulu Konferans Düzenlendi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle Vezirköprü ilçesinde öğrenci ve velilere yönelik "Çocuğa yönelik ihmal ve istismar" konferansı düzenlendi.

Vezirköprü Jandarma Komutanlığı koordinesinde Göl Ortaokulu'nda gerçekleştirilen konferansta, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzman psikoloğu Zeliha Şahin, istismar ve türleri, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, iyi ve kötü dokunma konularında sunum yaptı.

Her dokunmanın bir cinsel istismar olmadığını belirten Şahin, "Öğretmenin ya da bir yakınının çocuğun başına dokunarak sevgi göstermesi bir istismar değildir. Eğer dokunuş çocukların ağız, göğüs, cinsel bölge ve kalça kısımları şeklinde özel bölge olarak tanımladığımız yerlerine olursa bunlar istismara girer. Her zaman söylüyoruz. Cinsel istismar aile içinde de gerçekleşebilir." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Sema Başer Öztürk de kız çocuklarını erken evlendirme konusuna değindi.

Öztürk, 15-16 yaşlarında çocuğun evlendirilmesinin uygun olmadığını belirterek, "Çünkü kişisel gelişimini tamamlamamış, yetişkin bir birey haline gelmemiş küçük kızlarımız evlendikten sonra da ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Evlilik ilerleyen yaşlarda mutlaka olur. Sizler veliler olarak onların okuması ve bir meslek sahibi olması için çaba gösterin." diye konuştu.

Konferansa Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinden Jandarma Astsubay Aylin Komser Şimşek, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Ceylan Hasçelik Kurt ve Vezirköprü Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Yılmaz katıldı.