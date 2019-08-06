Vezirköprü'de çifte yarış nefes kesti

06.08.2019 09:33

3 Ağustos Cumartesi günü Vezirköprü İncesu Mahallesi'nde gerçekleştirilen 2019 Türkiye Trial Şampiyonası 3. ayak yarışında 2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımlar, yardımlaşma ve offroad ruhu ile etapta ter döktü. Zorlu yarışı Toyota ile yarışan Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve Abartürk adlı özel yapım araç ile yarışan Oğuz Kağan-Kürşat Öztürk ekiplerinden oluşan AVC-Osmanlı takımı ilk sırada tamamladı. Göktürk adlı özel yapım araç ile yarışan Mithat Sönmez-Muharrem Ekebil ile Jeep Cherokee ile yarışan Uğur Kalbal-Ümit Aydın ekiplerinden kurulu Nascar Jeep Marmara Vinç takımı da ikinci olarak podyuma çıktılar.

20 araç ve 40 sporcu katılımına sahne olan 2019 Karadeniz Offroad Kupası 3. ayak yarışı 04 Ağustos Pazar günü koşuldu. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdikleri organizasyonu Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de izledi. Opel Frontera ile Remzi Aygün-Yahya Şahin ekibininin birinciliği ile sonuçlanan organizasyon Vezirköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Kaynak: Bültenler