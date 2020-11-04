Vezirköprü'de çiftçilere tohum desteği
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Vezirköprü'de çiftçilere tohum desteği

04.11.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:35
Vezirköprü'de çiftçilere tohum desteği

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üreticilere tohum dağıtımı yapıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üreticilere tohum dağıtımı yapıldı.

Tohum dağıtım töreni pandemi tedbirlerine uyularak yapıldı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı konuşmada, "65 bin 400 kilogram yem tohumunu bugün çiftçimize vereceğiz. Burada yüzde 70 bakanlığımızın, yüzde 30 da çiftçimizin katkısı var. Toplam projemizin maliyeti 787 bin TL. Bunun 540 bin TL'si bakanlığımızın, diğeri de çiftçi katkılarıdır. Projenin çiftçimize toplam 8 milyon 200 bin TL katkısı olacak" dedi.

Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü yaptığı konuşmasında, "Çevresel sosyal ve ekonomik sürdürülebilir ve ülke insanının yeterli beslenmesini sağlayan bir tarım sektörünün oluşturulabilmesi, tarım politikalarının ve bu eylemlerin ana amacıdır. Bu amaçlar doğrultusunda bunlardan en önemlileri yem bitkileri ve hayvansal üretimde meydana gelecek doğrusal büyük artışlardır. 2019 yılında yaklaşık 17 milyon TL yem bitkileri desteği verilmiş, Samsun ilimiz Türkiye'deki üretimde birinci, yem bezelyesinde 7. sırada yer almaktadır" diye konuştu.

Toplantıda Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya da bir konuşma yaptı.

Yem bezelyesi ve İtalyan çimi tohumu paketleri Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ile Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam tarafından çiftçilere verildi. - SAMSUN

Vezirköprü'de çiftçilere tohum desteği
Vezirköprü'de çiftçilere tohum desteği
Vezirköprü'de çiftçilere tohum desteği
Vezirköprü'de çiftçilere tohum desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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