Vezirköprü'de Buğday Ekili Tarla Yandı

Vezirköprü'de Buğday Ekili Tarla Yandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday ekili tarlada hasat sırasında çıkan yangında, 12 dönüm alanda zarar oluştu.

Vezirköprü'de Buğday Ekili Tarla Yandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday ekili tarlada hasat sırasında çıkan yangında, 12 dönüm alanda zarar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Bayram Mahallesi'nde Erol Cürmen' e ait buğday tarlasında hasat sırasında tarım makinesinden sıçrayan kıvılcım, yangına yol açtı.

Tarlayı kısa sürede saran yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucunda yaklaşık henüz hasadı yapılmamış 12 dönüm alan tamamen yandı.

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