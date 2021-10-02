Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Haberler
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Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olayla ilgili olarak Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vezirköprü'de 27 Eylül'de Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binası taşlanarak camları kırılmış, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Haberler
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