Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
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