Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı
AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri