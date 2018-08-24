Vezirköprü'de Atlı Okçuluk Gösterisi Gerçekleştirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 14. Geleneksel Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali kapsamında atlı okçuluk gösterileri düzenlendi.



Kuruçay Mahallesi'ndeki festivalde, Ankara Performans Sporla Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Ankara Akıncılar Atlı Okçuluk Grubu, gösteri sundu.

Atlı okçuluk antrenörü Kurtuluş Kılıç, Vezirköprü Belediyesinin daveti üzerine geldiklerini ve etkinlikle atlı okçuluğu tanıttıklarını söyledi.

Türkiye'de bu alanda yaklaşık 30 kulüp bulunduğunu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Etnospor Konfederasyonu bünyesinde yarışmalar yaptıklarını anlatan Kılıç, "Güreşle birlikte atlı okçuluk da Türklerin ata sporudur. Federasyon Başkanımız Hakan Kazancı ve Konfederasyon Başkanımız Bilal Erdoğan'ın sayesinde ata sporumuz giderek yaygınlaşmaya başladı." dedi.



Bu sporu yapmak isteyenlerin önce ata binmeyi, sonra da okçuluğu öğrenmesi gerektiğine işaret eden Kılıç, "Binicilik ve okçuluğu birleştirdikten sonra bu spor yapılabilir. Zor bir branş değil ancak emek ve gayret istiyor. Peygamber Efendimizin iki sünnetinin bir arada olduğu yegane spor branşıdır. Atlı okçulukta üst yaş sınırı yok. Bu spora başlamak için ise 9 ideal bir yaş." diye konuştu.

Gösterinin ardından Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de ata binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.