Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı - Haberler
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Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma projesine karşı çıkan mahalle sakinleri, eylem yaptı.

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma projesine karşı çıkan mahalle sakinleri, eylem yaptı.

Bir süre önce arazi toplulaştırması çalışmalarına Adatepe Mahallesi sakinlerinin karşı çıkması üzerine çalışmalara ara verilmişti.

Çalışmaların yeniden başlaması üzerine mahalle sakinleri, traktörleriyle Hükümet Konağı önünü trafiğe kapattı, ardından belediye önünde eylem yaptı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı olayda vatandaşlar, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile görüşmek istedi. Projeyi istemediklerini ve durdurulması gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri, polisle kısa süreli arbede yaşadı.

Belediye binasının camlarının kırıldığı eylem, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sonlandırıldı. Yaklaşık 7 saat süren olayın ardından arazideki çalışmaların durdurulduğunun öğrenilmesi üzerine eylemciler, yolu trafiğe açtı.

Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı

Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı

Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı

Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı

AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vezirköprü'de arazi toplulaştırmasına karşı çıkan vatandaşlar eylem yaptı - Haberler
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