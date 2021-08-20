Vezirköprü'de arazi toplulaştırması çalışması sırasında gerginlik yaşandı
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Vezirköprü'de arazi toplulaştırması çalışması sırasında gerginlik yaşandı

Vezirköprü'de arazi toplulaştırması çalışması sırasında gerginlik yaşandı
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışması sırasında gerginlik yaşandı.

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışması sırasında gerginlik yaşandı.

Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında başlanan yol açma işlemi, Yağınözü Mahallesi sakinlerinin tepki göstermesi üzerine durduruldu. Çok sayıda jandarma personelinin sevk edildiği bölgede arazi sahipleri ile çalışmayı yürüten firma yetkilileri arasında gergin anlar yaşandı.

Arazilerinin toplulaştırılmasını istemediklerini belirten vatandaşlar, greyderin yol açma çalışmasını engelledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik tedbiri alarak firma ile vatandaşlar arasındaki gerginliği sonlandırmak için çaba gösterdi.

Yağınözü Mahallesi Muhtarı Ahmet Düzenli ve beraberindekiler, haklarını yasal yolla arayacaklarını belirterek, Vezirköprü Adliyesine gitti.

Savcılığın konuyla idare mahkemesine dava açabileceklerini ancak bunun bir aydan fazla süreceğini söylemesi üzerine olay yerine dönen muhtar ve beraberindekiler, durumu vatandaşlara anlattı.

Jandarma ekiplerinin tedbir almasıyla çalışma devam etti ve arazi sahipleri olay yerinden uzaklaştırıldı.

Vezirköprü'de arazi toplulaştırması çalışması sırasında gerginlik yaşandı
Vezirköprü'de arazi toplulaştırması çalışması sırasında gerginlik yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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Vezirköprü'de arazi toplulaştırması çalışması sırasında gerginlik yaşandı - Haberler
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