Vezirköprü'de Adalet Ormanı'na 500 Fidan Dikildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oluşturulan Adalet Ormanı'na 500 çam fidanı dikildi.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi ilçede de fidan diktiklerini söyledi.

Ormanların doğal hayatı koruyarak içinde barınan canlılara yaşam ortamı sağladığını belirten Çakmak, "Bugün yok olan ormanların bulunduğu alanlardaki canlılarda haliyle yok olmaya mahkum olmaktadır. Dolayısıyla ormanların korunması, bakılması, büyütülmesi çok önem arz etmektedir. Sosyal açıdan hepimize görev düştüğünü ifade ediyorum." dedi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı işbirliğiyle Avdan Mahallesi'nde oluşturulan Adalet Ormanı'na ilçe protokolü, öğrenci ve yükümlüler 500 fıstık çamı fidanı dikti.

Programa Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Cöhce, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Vezirköprü Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü İbrahim Baysal, Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Hikmet Göktaş, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammed Ertutar, adliye ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeli, Avdan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan 42 yükümlü katıldı.

Kaynak: AA