Vezirköprü'de 6 yayla evi ve 1 ahır kül oldu
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Vezirköprü'de 6 yayla evi ve 1 ahır kül oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 yayla evi ve bir ahır tamamen yandı.

Vezirköprü'de 6 yayla evi ve 1 ahır kül oldu
28.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:45

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 yayla evi ve bir ahır tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Meşeli Yaylası Koçaş mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 110 yangın ihbar hattını araması sonucu Samsun Büyükşehir Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangının 7 ayrı binada devam etmesi nedeni ile Havza'dan ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinden destek geldi. 3 saatlik bir çalışma sonucu yangının söndürüldüğü ve kontrol altına alındığı bildirildi.

Yapılan incelemede, Şevket Özata, Şaban Koç, Osman Türker, Mustafa Özata, Cafer Ulusoy'a ait yayla evleri ile Hadi Türker'e ait ahırın tamamen yandığı belirlendi. Yangın soğutma çalışmalarının tamamlandığı yaylaların boş olmasının muhtemel bir faciayı önlediği, yangının kundaklama olabileceği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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