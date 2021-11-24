Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam etti.

Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından hazırlanan kutlama programında müzik ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaymakam Halid Yıldız, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin ders anlatmalarının yanı sıra öğrencileri yetiştirirken çağın gerekliliklerine uygun davranmaları ve insanların üzerindeki küresel etkileri iyi anlatmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların sonrasında şiirler okundu ve öğretmenlerden oluşan grup müzik dinletisi sundu. Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği Halk Oyunları Topluluğu tarafından Samsun yöresine ait halk oyunları gösterisi da sunuldu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle kutlama töreni sona erdi.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Ertuğrul Şimşek, Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri

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