Vezirköprü'de 1600 fidan toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde 1600 fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 84 milyon için üçer fidan olmak üzere toplam 252 milyon fidan dikimi kapsamında Vezirköprü ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vezirsuyu Tabiat Parkı mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte erguvan, akasya, defne ve oya çeşitlerinden oluşan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Halid Yıldız, burada yaptığı konuşmada, bu anlamlı güne fidan dikerek katkı vermek istediklerini belirterek, "Hem doğaya yönelik katkı hem de gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakma gayreti içerisinde olduk. Aynı zamanda çocuklarımızın da bu anlamdaki farkındalığını artırmak suretiyle gelecekte daha iyi bir doğaya ve daha büyük ormanlara sahip olacağımıza inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de daha yeşil bir çevre ve gelecek nesillere ulaşabilmek için etkinliğe destek verdiklerini söyledi.

Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ise hem ekonomik hem ekolojik ve sosyal açıdan çok kıymetli olan ormanların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anlattı.

Bu kapsamda Vezirköprü'de de 1600 fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getiren Irmak, "Dikeceğimiz türler arasında oya, erguvan, defne ve akasya fidanlarımız var. Fidanlarımızın tutmasını diliyorum." diye konuştu.

Etkinliğe Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Boyraz, Vezirköprü Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt ile vatandaşlar katıldı.

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