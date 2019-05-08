Vezirköprü'de 1,5 Yaşında Çocuktan Haber Alınamıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 1 buçuk yaşındaki Bedri Kurnaz'dan haber alamayan dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bugün Alancık Mahallesi'ne giden AFAD ve jandarma ekipleri kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Bölgede yoğun yağış nedeniyle aramalar güç şartlarda devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA