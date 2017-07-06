Vezirhan'da Elektrik Kesintisi

Bilecik'in Vezirhan Beldesinde 7 Temmuz 2017 günün elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.



Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş konu hakkında yaptığı açıklamada, "İstasyon Mahallemizde yapılan elektrik nakil hatları altyapı çalışması sebebiyle 07 Temmuz 2017 cuma günü saat 14.00-19: 00 arası İstasyon Mahallemizde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmaların bitmemesi halinde 08 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 09.00-12.00 arası da aynı mahallemizde kesinti yapılacaktır. Kesintilerin sebebi İstasyon Mahallemizde yer altına alınan hatlara enerji verilmesidir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK