Veysel Eroğlu'ndan Gençlere Teşekkür Ziyareti

Orman ve Su İşleri eski bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İl Gençlik Kolları Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Milletvekili Eroğlu'na nazik ziyareti için teşekkür etti. Toplantıda konuşan Başkan Karahan, "Vekilimizin Türkiye'ye yaptığı hizmetleri anlatmaya kelimeler yetmez. Biz gençler olarak milletvekilimize bugüne kadar yaptığı ve bugünden sonra yapacağı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Eroğlu ise "24 Haziran'da önemli bir seçimi geride bıraktık. Gençlerimizin performansları da takdire şayandır. Dolayısıyla ben bugün buraya seçimlerde göstermiş olduğunuz performans nedeniyle teşekkür etmeye geldim. Gençler bu yaşınızın ve bu günlerinizin kıymetini bilin. Bu günler bir daha geri gelmeyecek. Bugünlerde atacağınız adımlar o kadar kıymetli ki geleceğin temellerini oluşturacaksınız. Dolayısıyla bu ülkenin yarınları sizlersiniz. Bugünleri iyi okuyun ki yarın atacağınız adımları ona göre belirleyin. Bugün ülkemizde yaşanan sorunlar dünyanın ülkemize uyguladığı taraflı politikalar ve bununla mücadele eden kısaca dünya ile mücadele eden bir ülkede yaşıyoruz. Hak ve batılın savaşında Allah'ın izni ile hak tarafı olan bizler galip geleceğiz. Yarın daha güçlü olacağız ama sizler kesinlikle bu günleri unutmayın. Yarın güç sizin elinizde olduğunda mazlumların elinden tuttun ve zalime de dur deyin" diye konuştu.

"2071 vizyonumuzu sizlere emanet ediyoruz"

"Ben buralara siz gençlerimizin enerjisi ile geldim" diyen Milletvekili Eroğlu konuşmasında, "Hatırlayın daha düne kadar Türkiye'de hak ve özgürlükler mücadelesi vardı. Biz bunları halkımıza sunan ve bunların üstüne Türkiye tarihinde görülmemiş yatırımlara imza atan bir siyasi partiyiz. Gençlerimizden aldığımız enerji ve güçle 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla reform üzerine reform yaptık. Tarihi yatırımlara imza attık. Afyonkarahisar'da elimizin değmediği yer kalmadı. Dolayısıyla bu günleri görün ve yarına öyle hazırlanın. Biz 2071 vizyonumuzu sizlere emanet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR