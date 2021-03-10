Veton Tusha: "İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak"
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Veton Tusha: "İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak"

10.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:13

- Veton Tusha: "İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak" Denizlisporlu futbolcu Veton Tusha: "Rodallega sürekli benim gelişmem için çalışmalar yapıyor" Y.

- Veton Tusha: "İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak"

Denizlisporlu futbolcu Veton Tusha:

"Rodallega sürekli benim gelişmem için çalışmalar yapıyor"

DENİZLİ - Y. Denizlispor'da Kosovalı futbolcusu Veton Tusha, takımı destekleyen herkesi mahcup etmek istemediklerini belirterek, "İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak. Ardından her geçen gün ve her hafta daha iyi olmak istiyorum" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Denizlispor deplasmanda Gaziantep'e konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekibin tek hedefi deplasmanda 3 puan alarak ligin üst taraflarına tırmanıp küme postasından çıkmak olacak. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da Kosovalı futbolcu Veton Tusha, takıma geldikten sonra Rodallega'nın kendisine sürekli destek verdiğini belirtti. Gaziantep maçına iyi bir şekilde hazırlanıp puanlarla dönmek istediklerini söyleyen Tusha, "İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak. Kulübü kurtardıktan sonra tabii ki de her geçen gün ve her hafta daha iyi olmak istiyorum. Geldiğim ilk günden itibaren Rodallega'dan bir şeyler öğreniyorum her zaman. Hep bana abilik yaptı. Bunu da her gün gösteriyor. Sürekli benim gelişmem için çalışmalar yapıyor ve bireysel çalıştırıyor. Sadece taraftarımız değil bizi destekleyen kimseyi mahcup etmek istemiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Veton Tusha: 'İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak'
Veton Tusha: 'İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak'
Veton Tusha: 'İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak'
Veton Tusha: 'İlk başta hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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