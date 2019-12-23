Veto Sonrası Termik Santraller Tam Gaz Çalışıyor Halk Endişeli
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Veto Sonrası Termik Santraller Tam Gaz Çalışıyor Halk Endişeli

Termik santrallerin iki buçuk yıl daha filtresiz çalışmasıyla ilgili yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto etmesinin ardından, Elbistan'daki A Termik Santrali, 31 Aralık'ta uygulanacak olan filtre takma kararı nedeniyle tam kapasite üretime geçti.

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:48

Termik santrallerin iki buçuk yıl daha filtresiz çalışmasıyla ilgili yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto etmesinin ardından, 'daki A Termik Santrali, 31 'ta uygulanacak olan filtre takma kararı nedeniyle tam kapasite üretime geçti. Bölge halkı ölümlerin artmasından endişeli



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: Veto Sonrası Termik Santraller Tam Gaz Çalışıyor Halk Endişeli
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