Veterinerlikten Bakırcılığa

İzmir'de yaşayan İnan Yıldırım, tarihi Kemeraltı Çarşısında unutulmaya yüz tutmuş olan bakır imalatı mesleğini özenle yapıyor. Veterinerlik fakültesi mezunu olan Yıldırım, babası hayatını kaybedince kendini bir anda bakırcılık mesleğinin içinde bulduğunu ve hiç veterinerlik yapmadığını söyledi.

Son dönemlerde gelişen teknolojinin de etkisi ile el emeği bakır imalatı unutulmaya yüz tuttu. İzmirli İnan Yıldırım (43) ise mesleğini yapan sayılı kişilerden biri. Yıldırım'ın tek özelliği, unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık mesleğini icra etmesi değil. Tarihi Kemeraltı Çarşısında hummalı bir çalışma ile baba mesleğini sürdüren Yıldırım, aslında veterinerlik fakültesi mezunu. Öğrencilik yıllarında sık sık babasının atölyesinde vakit geçiren İnan Yıldırım, 1999 yılında babası hayatını kaybedince kendini bir anda mesleğin içinde bulduğunu, o günden bu yana da baba mesleğini bırakmadığını söyledi.

Eleman eksikliği var

43 yaşındaki Yıldırım, atölyesinde aşure kazanı, ibrik, tencere, şamdan, şömine gibi birçok ürünün bakırdan üretimini gerçekleşiyor. Üretime ek olarak kalaylama ve motif işlemeciliği de yapan İnan Usta en büyük sıkıntılarının ise elaman eksikliği olduğunu belirtti. Yıldırım, "Şu an yeğenim ve kardeşim ile birlikte çalışıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri ağırlıklı olarak ülkemizdeki oteller ve restoranlar alıyor. Yaptığımız ürünlerden bazıları ise yurt dışına da gidiyor" dedi.

Tamamen el emeği

Makineden üretilen ürünler ile ilgili de konuşan İnan Usta, "Biz burada çekiç ve tokmak ile üretim gerçekleştiriyoruz. Tamamen el emeği. Ürettiğimiz ürünler uzun süre sağlam kalıyor. Örneğin bizlerin ürettiği bir ürün 30 yıl dayanabilirken makinede üretilen ürünlerde 6 ay ya da bir sene sonra sorun çıkabiliyor. İstesem ben de buraya son teknoloji makinelerden koyar, daha çok para kazanırım ama bizler için maddiyat ikinci planda. Önemli olan yaptığınız işten haz almak" diye konuştu. Mesleğin devamı için iki çocuğunu da dönem dönem atölyeye getirdiğini dile getiren İnan Yıldırım, "İki çocuğum var. Dönem dönem geliyorlar mesleği öğrenmek için. Hangisi devam ettirir bilmiyorum ama temennim mesleğin devam etmesi" ifadelerini kullandı. - İZMİR