ERZİNCAN (Habermetre) - Veterinerlik Bölümü Öğrencileri Erzincan Tavuk Kombinamıza Teknik Gezi Gerçekleştirdi 20 Aralık 2021 Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü öğrencileri, Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinamıza teknik gezi gerçekleştirdi.

Geziye, Veterinerlik Bölümü öğrencileri ile birlikte bölüm öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin Yılmaz ve Öğr. Gör. Sadık Çıvracı katıldı.

Erzincan Tavuk Kombina Müdür Yardımcımız Önder Dağdelen'in eşlik ettiği gezi kapsamında Kombina tesislerinin faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Tesiste yetkin Veteriner Hekimlerimiz tarafından öğrencilerin gözleminde laboratuvar analizleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

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