Veterinerlere E-reçete Semineri

Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl uygulamaya giren e-reçete ve İTS (İlaç Takip Sistemi) uygulamaları hakkında üyelerini bilgilendirdi.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan toplantıda, elektronik takip sistemi ve mesleğin meseleleri konuşuldu. BVHO Genel Sekreteri Veteriner Hekim Melike Baysal, "Tek dünya, tek sağlık" konseptinin veteriner hekimler olmadan gerçek anlamını bulamayacağını söyledi. Baysal, "Odamızda yönetim görevine gelmeden önce de,şimdi de söylediğimiz şey insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olduğudur. Veteriner hekimler, ilgili meslek disiplinleri arasında sağlam bir işbirliğini gerektiren toplum sağlığı konusunda, üzerlerine düşenden fazlasını yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Toplantı konumuz olan elektronik takip sistemi de bunlardan biridir" dedi.

İlaçların, özellikle de antibiyotik direncinin ve ilaç kalıntılarının takibi için kullanılması amaçlanan e-reçete sistemi için köklü değişiklikler gerektiğini söyleyen Melike Baysal, sistemin bu haliyle istenilen gayeye ulaşmasının pek de mümkün görünmediğine dikkat çekti. Veteriner Hekim Baysal, bakanlığın sistemle ilgili olarak serbest veteriner hekimlerle diyalog halinde olması gerektiğini de vurgulayıp, "Ancak denetimlerin sadece veteriner hekimler üzerinden yapılması varılmak istenen hedefe ulaşmak için yeterli olmayacaktır. Çiftlik hayvanlarının küpeleme meselesi, küçük hayvanların çip sorunu ve kare kod uygulaması gelmeden çözülemeyecek olan spot ilaç, elektronik takip sisteminin tek başına yeterli olmayacağını açıkça gösteriyor" diye konuştu.

Baysal,mesleğinin mensupları olarak bir araya gelmeye, birlikte mücadele etmeye kararlı olduklarını da vurguladı. Baysal, BVHO'nun bir yandan meslek içi eğitimler, diğer yandan da, "İlgili meslek disiplinleri ile ortak çalışmalar yaparak, toplum ve hayvan sağlığının korunmasında veteriner hekimlerin taşıdıkları sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerine vurgu yaptı. Veteriner Hekim Baysal, "Dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğimiz konulardan bir diğeri de, veteriner hekim yetiştiren fakültelerin sayısının azaltılması, mevcutlardaki eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve taban puanlarının arttırılması olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin sadece veteriner hekimler için değil, bu alandaki herkes için olması gerektiğine de vurgu yapan Baysal, denetim olmadan sağlıklı hayvani gıda olmayacağı gerçeği ile hem toplumumun hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. - BURSA