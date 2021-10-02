Veterinerler uyardı; evcil hayvanlara mikroçip taktırmak için süre daralıyor

ADANA (DHA) - ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması zorunluluğunu hatırlatarak, yıl sonuna kadar köpeğine, 2022'nin sonuna kadar da kedisine mikroçip taktırmayanların 10 bin lira cezayla karışılacağını söyledi. Köse, "Bu sistem adeta hayvanların e-Devlet'i gibi. Onların iyiliği ve takibi için mikroçip taktırmak çok önemli" dedi.

Evcil hayvanların sokağa bırakılmasını engellemek, sağlık ve yaşam koşullarını takip edebilmek için geçen aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucu sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması zorunluluğu getirildi. Karar, daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hayvan sahiplerine köpekler için bu yılın, kedi ve gelincikler için ise 2022'nin sonuna kadar süre tanındı. Belirlenen sürede evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Sürenin daralmasıyla veteriner kliniklerinde evcil hayvanlarına mikroçip taktıranların sayısı da artmaya başladı.

Kedisine mikroçip taktırmak için veteriner kliniğe gelen Hacer Taşkesen ise uygulamanın zorunlu hale getirilmesine hayvansever olarak çok sevindiğini söyledi.