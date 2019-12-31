Veterinere baykuş tehdidine 2 yıl hapis

31.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:12

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, evinin bahçesinde bulduğu baykuşu götürdüğü veterinerlerle kavga edip tehdit, hakaret ve yaralama eylemleri gerçekleştirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki sanık veteriner hekim Dilara Tezel ve müşteki veteriner hekim Berkay Güven ile müşteki sanık Yağmur Aşık'ın avukatı katıldı.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada, sanıklara son savunmaları soruldu.

Tezel ve Güven, Yağmur Aşık'ın cezalandırılmasını talep ederken, Aşık'ın avukatı, olayın gelişimi dikkate alındığında ilk haksız fiilin kimden kaynaklandığının yeterli ölçüde araştırılmadığını belirterek, "Bu durum haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmaması gibi bir sonuç doğuracaktır. Eksikliklerin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, müşteki sanık Dilara Tezel ve müşteki sanık Faruk Yılmaz'ın üzerine atılı "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından beraatine hükmetti. Mahkeme, Tezel'in yaralama suçunu, Yağmur Aşık'a karşı meşru savunma halinde gerçekleştirdiğini kaydetti.

Müşteki sanık Yağmur Aşık'ı, "tehdit" suçundan 8 ay 22 gün, "basit yaralama" suçundan 8 ay, "hakaret" suçundan ise 7 ay 8 gün olmak üzere toplamda 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, dosyaya yansıyan "olumsuz kişiliğini" dikkate alarak Aşık'ın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Mahkeme, Aşık'ın UYAP sistemine kayıtlı dosyaları dikkate alınarak, yeniden bir suç işlemeyeceği konusunda olumlu bir kanaat oluşmadığından hapis cezasında erteleme veya paraya çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

Emsal karar

Kararın ardından AA muhabirine konuşan veteriner hekimlerin avukatı Seher Tuba Gökçe, kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Veteriner hekim, hekim ve avukat gibi görevi nedeniyle şiddete uğrayanların emsal olarak kullanabileceği, yargının, kamu vicdanına hediye ettiği bir karardır. Tüm yargı mensuplarından da aynı istikrarı bekler ve bu yönde bir teamül oluşmasını dileriz. Adalet tecelli etmiştir, dileriz ki bir daha hiçbir sağlık mensubu ve avukat bu tarz şiddet eylemlerinin mağduru olmaz." ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarına destek amacıyla duruşmaya gelen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da şunları söyledi:

"Şiddet pahasına yaban hayatını korumaya çalışan meslektaşını kutladığını belirterek, "Saldırı bu kez yapanın yanına kar kalmadı. Mahkemenin kararını sevindirici bulmakla birlikte gerek beşeri gerekse veteriner hekimlere bu tip saldırılar her geçen gün artmakta. Veteriner hekimlik en tehlikeli meslek grupları içinde yer alıyor. O nedenle veteriner hekimlerin de acilen sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerekiyor."

İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan yapılan açıklamada ise Yağmur Aşık'ın yaklaşık 3 yıl önce sokakta bulduğu "kulaklı orman baykuşu"nu özel bir veteriner kliniğine getirdiği, tedavisinin ardından da geri almak istediği anımsatılarak, "Aynı zamanda İstanbul Veteriner Hekimler Odası Egzotik ve Yabani Hayvan Hekimliği Komisyonu üyesi olan Dilara Tezel ise yaban hayatına ait olan hayvanın mevzuat gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiğini belirtmiş, bu isteği geri çevirmişti. Bunun üzerine beraberindeki kişilerle birlikte kliniği basan Aşık, veteriner hekim Tezel'i darp etmiş ve tehditler savurmuştu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri basında yayınlanmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti." denildi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yağmur Aşık'ın, "hakaret", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu. Müşteki sanık Dilara Tezel'in ise "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla 10 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Müşteki sanık Faruk Yılmaz'ın da benzer suçlardan cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Yağmur Aşık'ın, evinin bahçesinde bulduğu baykuşu tedavi için veterinere götürdüğü, veterinerin baykuşun türünün "kulaklı orman baykuşu" olduğunu ve bakanlığa haber vermeleri gerektiğini söylediği, bunun üzerine veterinerler ile Aşık arasında tartışma çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA