Veterinerden sahip çıktığı yaralı köpeğe tedavi
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Veterinerden sahip çıktığı yaralı köpeğe tedavi

Veterinerden sahip çıktığı yaralı köpeğe tedavi
07.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:05

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan yavru sokak köpeğine, veteriner Hakan Kol sahip çıktı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan yavru sokak köpeğine, veteriner Hakan Kol sahip çıktı. Kaza yerinden aldığı köpeğin röntgenini çeken Kol, arka bacakta tespit edilen kırığı tedaviye başladı. Burhaniye'nin Enver Güreli Caddesi'nde yavru köpek, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yol ortasında kıvranan hayvanı gören kişi de veteriner Hakan Kol'u arayarak, yardım istedi. Kaza yerine gelen Kol, yaralı hayvanı alıp, kliniğe götürdü. Köpeği muayene eden Kol, çektiği röntgen sonucu sağ arka bacağında kırık belirledi. Hayvanın bacağını tedaviye başlayan Kol, iyileşeceğini belirterek, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Veteriner Hakan Kol, 'Gelen ihbar üzerine yavru köpeğe arabanın çarptığını öğrendik. Gidip hayvanı aldık. Travma var. Çektiğimiz röntgen sonucuna göre arka bacakta femurda kırık var. Müdahalemizi yaptık. İnşallah daha iyi olacak. Yalnız sürücülerin daha duyarlı, daha yavaş gitmelerini rica ediyorum' dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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