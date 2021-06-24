Veteriner tıbbi ürünlerinin beşeri ürünlerle aynı ortamda üretilmesine özel izin şartı
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Veteriner tıbbi ürünlerinin beşeri ürünlerle aynı ortamda üretilmesine özel izin şartı

Veteriner tıbbi ürünlerinin beşeri ürünlerle aynı ortamda üretilmesine özel izin şartı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Veteriner tıbbi ürün üretiminde canlı etkenlerle çalışılan alanlarda beşeri ürünlerin de üretilmesi, ilgili bakanlık ve kurumların izniyle mümkün olabilecek.

Veteriner tıbbi ürün üretiminde canlı etkenlerle çalışılan alanlarda beşeri ürünlerin de üretilmesi, ilgili bakanlık ve kurumların izniyle mümkün olabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 12 Mart 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bundan önce, bakanlık ve kurumlarca düzenlenmiş mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, veteriner tıbbi ürün üretim yeri izni verilmiş yerlerde, üretici tarafından çapraz bulaşma riskini engelleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin genel müdürlükçe uygun bulunması şartıyla uygun formda ve sınıfta beşeri tıbbi ürünler ile takviye edici gıdalar üretilebiliyordu. Buna karşın canlı etkenlerle çalışılan üretim alanları, beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılamıyordu.

Yapılan değişiklikle, ilgili bakanlık ve kurumlardan "uygunluk" alınması kaydıyla canlı etkenlerle çalışılan üretim alanları beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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