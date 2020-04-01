Veteriner tıbbi ürün üretim yerlerinde GMP standartlarına geçişte süre uzatımı Türkiye'de satışa sunulan veteriner tıbbi ürünlerin (ilaçlar ve aşılar) üretim yerlerinde "İyi Üretim Uygulamaları (GMP)" standartlarına uyum için geçiş süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Türkiye'de satışa sunulan veteriner tıbbi ürünlerin (ilaçlar ve aşılar) üretim yerlerinde "İyi Üretim Uygulamaları (GMP)" standartlarına uyum için geçiş süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, Türkiye'de satışa sunulan tüm veteriner tıbbi ürünlerin (ilaçlar ve aşılar) üretim yerlerinde GMP standartlarına uyumlarına ilişkin düzenlemeye gidildi. Daha önce, şap, brusella aşıları gibi önemli hastalıklara karşı Bakanlığın hayvan hastalıkları ile mücadelede kullandığı aşıları üreten veteriner biyolojik ürün (aşı) üretim yerlerine, GMP standartlarına uyum kapsamında 24 Aralık 2019'a kadar geçiş süresi verilmişti.

Türkiye'de aşı üreten kamuya ait üretim yerleri GMP standartlarına uyum için yatırımlarını henüz tamamlayamadığından, söz konusu süre 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece hayvan hastalıklarıyla mücadelede ihtiyaç duyulan, kamu tarafından üretilen ve kullanılan aşıların üretimlerine devam edilebilecek.

Veteriner tıbbi ürünlere ruhsat verilmesi işlemlerinin daha kısa sürede gerçekleştirilmesi, ruhsatlandırılma aşamasında görev alan komisyonların daha verimli ve etkin hale getirilmesi amacıyla ilgili maddelerde de düzenlemeler yapıldı.

2018 yılı içinde Bakanlık tarafından veteriner tıbbi ürünlerin üretimden tüketimine kadar olan aşamalarda izlenebilirliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Elektronik Reçete Sistemi (E-Reçete), İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Aşı Takip Sistemi (ATS) ile ilgili hususların yönetmelikle uyumlu hale getirilmesi ve yasal zeminin güçlendirilmesi sağlandı.

Veteriner ecza depoları için yılda iki olan denetim sayısı bire indirilerek, taşra teşkilatının iş yükünün ve bürokrasinin azaltılması imkanı verildi.

Kaynak: AA