21.09.2019 15:36

- Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yedi

VARŞOVA - Polonya'da dişi çatlayan filin dişi testereyle kesildi. Veteriner ve bakıcısı filin dişini kesmek için ter döktüğü anlarda fil ise bir kova elma yedi.

Polonya'da Gdank Hayvanat Bahçesi'ndeki iki dişi filden biri olan Katka isimli filin dişi testereyle kesildi. Diğer dişi yamuk şekilde geliştiği için uzun yıllar yalnızca tek dişini kullanan Katka'nın dişi geçtiğimiz günlerde daha fazla dayanamayarak çatladı. Çatlağın diş kanalına ilerleyip iltihaba yol açmaması için durum değerlendirmesi yapan hayvanat bahçesi yetkilileri ilkin söz konusu dişi bir halka yardımıyla çevreleyip çatlağın ilerlemesini durdurmayı düşündü. Ancak ilerleyen günlerde halkanın düşebileceğini göz önüne alan yetkililer çareyi filin dişini kısaltmakta buldu.

Veteriner hekim ile filin bakıcısı diş operasyona hazırlanırken bir diğer dişi fil Wiki ise fil Katka'ya manevi destek verdi. Narkoz kullanılmadan gerçekleştirilen operasyonda veteriner Miroslaw Kalicki el testeresiyle filin dişini keserken, bakıcı Tomasz Hofman ise file bir kova elma ikram etti. 20 dakika süren diş kısaltma operasyonunda veteriner ile bakıcı vardiyalı şekilde dişi keserken fil Katka ise usluca elmalarını yemeye devam etti. Bakıcısına olan güveni dolayısıyla sakinleştirici ilaç da verilmeyen Katka diş operasyonunun sonuna doğru elmaları bitince 1 kova daha elma istedi. İkinci kova elmayı da afiyetle yiyen Katka'nın dişi başarılı bir şekilde kısaltıldı.

Katka'ya manevi destekte bulunan arkadaşı Wiki yapılan işlemleri ilgiyle izlerken, operasyonun sonundaysa uzun süre Katka'nın yeni dişini inceledi. Katka ise şimdi yeni dişine alışmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA