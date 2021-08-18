Veteriner teknikeri barınakta evlendi
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Veteriner teknikeri barınakta evlendi

Veteriner teknikeri barınakta evlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevli Veteriner Teknikeri Ebru Özden ile Volkan Şahin Çam'ın nikahları barınakta kıyılırken davetlilere köpek ve kedi maması dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevli Veteriner Teknikeri Ebru Özden ile Volkan Şahin Çam'ın nikahları barınakta kıyılırken davetlilere köpek ve kedi maması dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi Nikah Memuru Dudu Gençol'un kıydığı nikahta, gelin ve damat kostümü giydirilmiş sokak köpeklerinin yanı sıra, genç çiftin kedileri davetlilerden büyük ilgi gördü. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görev yapan Veteriner Teknikeri Ebru Özden ile Volkan Şahin Çam, nikah için Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağını tercih etti. Barınakta kıyılan nikaha genç çiftin aileleri ile Ebru Özden'in çalışma arkadaşları katıldı.

2 yıldır pandemi nedeniyle evlenemediklerini belirten Ebru Özden, 'çocuklarım' diye hitap ettiği barınaktaki sokak hayvanları ile mutluluğa evet demek istediğini söyledi. Genç çiftin nikahı öncesinde barınaktaki sokak köpeklerinden 2'si gelin ve damat olarak hazırlanırken, bazı köpek ve kedilerin boyunlarına kurdele takıldığı gözlendi. Genç çiftin evlerinde baktığı kedileri de nikah için barınağa getirildi. Bazı davetlilerin de evlerinde baktığı hayvanlarla nikah törenine katıldığı görüldü.

Cüzdan geline

Nikahı kıyan Nikah Memuru Dudu Gençol, imzaların atılmasının ardından genç çiftin nihayet hayallerinin gerçek olduğunu ve nikahlarının kıyıldığını belirterek evlilik cüzdanını aynı zamanda mesai arkadaşı olan gelin Ebru Özden'e verdi. Nikah töreni müzik eşliğinde dans edilmesi ve oyun havası eşliğindeki eğlenceyle son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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