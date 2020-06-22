Veteriner Meslek Yüksekolu'ndaki atlar için hasat zamanı İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya (İÜ-C) bağlı Veteriner Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) atlarının ot ihtiyacının bir bölümünü karşılayabilmek amacıyla öğretim üyeleri, üniversitedeki arazide ektikleri çayır otunu hasat ederek, ot balyalarını hazırladı.

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya (İÜ-C) bağlı Veteriner Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) atlarının ot ihtiyacının bir bölümünü karşılayabilmek amacıyla öğretim üyeleri, üniversitedeki arazide ektikleri çayır otunu hasat ederek, ot balyalarını hazırladı.

AMAÇ; ATÇILIK MERKEZİ OLMAK

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner MYO Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, atçılık tarihinin eski tarihlere uzanmasına rağmen üniversitede eğitiminin yakın geçmişi bulunduğunu söyledi. Kurban, öğrencilerine 2 yıllık eğitimleri boyunca atçılığın her alanında temel eğitimi en iyi biçimde vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bu amaçla her branş için maksimum sayıda atı bünyemizde bulundurarak eğitimimizi sürdürüyoruz. Bünyemizdeki atların yem ihtiyacı giderlerimizin büyük bölümünü oluşturuyor. Atların yetiştirilmesinde kaba yemlerin oldukça önemli. Üniversitemizde yıllarca kullanılmayan araziyi temizleyerek ekilebilir hale getirdik, Bu yıl ikinci hasadımızı yaptık." dedi.

Kurban, şöyle konuştu: "Ekim ayından itibaren bu arazinin gübre, ekim, ilaçlama çalışmalarını sürdürdük. Ardından biçim ve hasat dönemine geçtik. Hasattan sonra ot balyalıyoruz. Bu ot balyalarını atların kış aylarında beslemesinde kullanıyoruz. Çalışmalarımızda bize sürekli destek olan Rektörümüz Prof.Dr. Nuri Aydın'In desteği ile bu faaliyetlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Balyaları daha önce şehir dışından parayla temin ediyorduk. Şimdi, üniversite arazisinde ürettiğimiz ürünleri atlarda vererek tasarruf sağlarken aynı zamanda, toprağı işler hale de getiriyoruz. Üniversitemizi atçılık merkezi haline getirmek için TJK'nın yanı sıra Tarım ve orman Bakanlığı'ndan da destek bekliyoruz. Örneğin hasatta kullandığımız tarım aletlerini hibe veya geçici olarak aldık. Bu konuda destek sağlanabilir Bunun yanı sıra 10 adet saf kan damızlık atımız var. Arap atlarımızı çiftleştirmek için, tay alabileceğimiz aygırımız yok. Bakanlığa bağlı TİGEM şubeleri ile protokol imzalayarak ücretsiz aşım hakkı talep ederek bu sorunumuzu çözebiliriz."

- İstanbul

Kaynak: DHA