Veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti

06.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:16

Veteriner kliniği önünde bekleyen inekler Klinikte tedavi olan hayvanlar Veteriner hekimle röportaj Kars'ta veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti KARS (AA) Kars'ın Selim ilçesinde veteriner kliniği önüne gelen ineklerle vatandaşın ilginç diyaloğu görenleri gülümsetti.

Veteriner kliniği önünde bekleyen inekler

Klinikte tedavi olan hayvanlar

Veteriner hekimle röportaj Kars'ta veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti

KARS (AA) Kars'ın Selim ilçesinde veteriner kliniği önüne gelen ineklerle vatandaşın ilginç diyaloğu görenleri gülümsetti.

İlçede görev yapan veteriner hekim İbrahim Özbey'in kliğinin önüne gelen inekler camdan içeri bakarak, klinik önünde beklemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlarda bu ilginç anları cep telefonlarıyla çekmeye çalışırken bazıları ise ineklere "İbrahim burada yok, gidin daha sonra gelin" demesi görenleri gülümsetti.

Klinik içerisinde kimsenin olmadığını fark eden inekler, oradan uzaklaşarak tekrar meraya gitti.

Veteriner Hekim İbrahim Özbey, gazetecilere işleri gereği hayvanlarla sürekli iletişim içinde olduklarını ifade etti.

Hayvanlarla aralarında bir bağ kurulu olduğunu ifade eden Özbey, "Tedavi ettiğimiz hayvanlarla aramızda duygusal bir bağ oluyor, onlara elimizden geldiği kadar özenle bakıyoruz, ben yokken de kliniğe inekler gelmiş bu tamamen tesadüftü. İnsanlardan çok hayvanlarla muhatabız onlara şifa olmaya iyileştirmeye çalışıyoruz onlar hastalanmasın diye uğraşıyoruz ineklerin kliniğin önüne gelip beklemesi bizi hem güldürdü hemde sevindirdi." diye konuştu.

Veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti
Veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti
Veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti
Veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Esra Erol Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Fırat Aydınus Ahmet Ağaoğlu Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 18:33:26. #1.15#
title