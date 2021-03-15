Veteriner ile kardeşinin evde tedavi ettiği martı "Sevimli" özgürlüğe kanat çırptı

İzmir'de veteriner hekim Necati Vedat Ak ile veterinerlik fakültesi öğrencisi kardeşi Fatma Nur Ak tarafından evde tedavi edilen martı "Sevimli" İzmir Körfezi'ne bırakıldı.

Menderes ilçesinde yaşayan Ak kardeşlere, bir yakınları tarafından, 2 Şubat'taki kuvvetli yağışlarda kanatlarından yaralanmış bir martı getirildi.

Henüz muayenehanesi bulunmayan genç veteriner Necati Vedat Ak ile Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2. sınıf öğrencisi kardeşi Fatma Nur Ak, "Sevimli" ismini verdikleri martıyı evlerinin banyosunda tedavi etti.

Martı Sevimli, tedavinin ardından yeniden kanat çırpmaya başladı.

Ak kardeşler, kanat hareketleri güçlenen martıyı Gündoğdu Meydanı'ndan İzmir Körfezi'nde doğaya bıraktı.

Kardeşler, yeniden özgürce kanat çırpan martıyı kıyıdan dakikalarca izledi.

"Sevimli'yi uçarken görmek beni mutlu etti"

Necati Vedat Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, martının yeniden sağlığına kavuşması için kardeşiyle çok mücadele verdiklerini söyledi.

Mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirten Ak, "Onunla vedalaştık. Yardıma muhtaç bir canlının tedavi edilip yeniden sürüsüne katılması çok güzel. Onu yeniden uçarken görmek beni mutlu etti." dedi.

Ak, Sevimli'nin ardından evlerine aldıkları yaralı köpek yavrusunu tedavi etmeye başladıklarını dile getirdi.

"İyi ki veterinerlik mesleğini seçmişim"

Fatma Nur Ak ise Sevimli'nin tedavi sürecinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Bu süreçte ailesinin kendilerine çok destek verdiğini ifade eden Ak, "Onu bize ilk getirdikleri gün baygındı. İyileştiremeyiz korkusu yaşadım. Ağabeyim ve ben, ilk günden itibaren onun yeniden uçması için çok mücadele verdik. Sevimli'ye çok alıştığımız için bizden ayrılmasına bir miktar üzüldüm ama doğasına kavuştuğu için mutluyum. İyi ki bu mesleği seçmişim. Hayvanları iyileştirmek çok güzel." diye konuştu.

Ak, tüm insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını istediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler