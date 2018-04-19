Veteriner Hekimlik ve Sorunları Konuşuldu

Veteriner fakültesi öğrencilerine 6343 sayılı Kanun'u bilmeden klinik açmamaları tavsiyesinde bulunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi Sebahattin Yazıcı, veteriner hekimlikte uygulanan kötü örneklere dikkat çekerek, "Helal kazanmak için doğru davranmak gerekli" dedi.

"Fırsatlar önünüze çıktığında hazırlıklı olun"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu, Sebahattin Yazıcı ve bir medya şirketi genel müdürü Barış Kolgu'nun katılımıyla bir söyleşiye imza attı. Söyleşi, TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi ve Veteriner Hekim Sebahattin Yazıcı'nın "Mezun Olduktan Sonra Bizi Neler Bekliyor?" konulu sunumuyla başladı. Geleceğin veterinerleri olacak öğrencilere, meslek hayatında edindiği tecrübelere dayanarak bir takım tavsiyelerde bulunan Sebahattin Yazıcı, "Mesleğinizle ilgili önünüze fırsatlar çıktığında hazırlıklı olmanız gerekiyor. Hepiniz eğitim ve öğretim için 5 seneliğine bu okula geldiniz. Deneyimlerinden yararlanıp bir yol haritası çizebilenler başarılı olacaktır. Veteriner hekimliğin hangi alanında, mevkiinde çalışacağınıza şimdiden karar vermeniz lazım. Bu kararı verirken de başkalarının istekleri doğrultusunda değil, kendi isteklerinizin rehberliğinde karar verin. Veteriner hekimlik çok geniş bir alana hitap ediyor. Bu geniş alanda yerinizi bilmezseniz, sektörde kabul edilebilmeniz çok zor. Planlayarak geleceğe yön vermekle, rüzgara kapılarak savrulmak sizin için çok farklı sonuçlar doğuracaktır" diye konuştu.

"Zamanınızı geleceğinize feda etmezseniz geleceğinizi feda edersiniz"

Uygulamalı eğitimin önemine de dikkat çeken Yazıcı, "Hayvanla karşılaşan hekim önce o hayvanı tanıyacak, anlayacak ve sorunlarını çözmek için teşhis etmeye çalışacak. Bu teşhis için de laboratuvar, röntgen, MR gibi hızlı değişen teknolojik süreçlerin gelişimini takip edecek ve mezun olduğunda ben veteriner hekimim ve bu konuya hakim olan benim diyebilecek. Bu noktaya gelmeniz için de 5 sene yeterli değil. Bunun için yılın 20 gününü kendinize ayırın ama kalan zamanı geleceğiniz için feda edin. Zamanınızı feda etmezseniz, geleceğinizi feda edersiniz. Elinizdekilerle yetinmeyin, günceli takip edin. Elinizdekiyle yetinirseniz hasta sahibi artık bunu çok çabuk anlıyor" şeklinde konuştu.

Veteriner Fakültesi öğrencilerine 6343 sayılı Kanun'u bilmeden klinik açmamaları tavsiyesinde bulunan Sebahattin Yazıcı, meslek odalarına üye olmanın ve insanlarla iyi iletişim kurmanın meslek hayatına getireceği kazanımlara da dikkat çekti. Veteriner hekimlikte uygulanan kötü örnekleri slayt eşiğinde paylaşan Yazıcı "Helal kazanmak için doğru davranmak gerekli" diyerek sunumu sonlandırdı.

TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi Sebahattin Yazıcı'nın ardından Barış Kolgu, "Bize Anlatan Birileri Var" başlıklı bir sunum yaptı. Hayvan sağlığı konusunda profesyonel yayıncılık yapan Barış Kolgu, veteriner hekimlik mesleğini, en yüce mesleklerden biri olarak tanımlayarak tarihte bu mesleğe verilen öneme değindi.

Günümüzde veteriner hekimlik mesleğinde yaşanan problemler hakkında da izlenimlerini paylaşan Barış Kolgu, mesleğin eğitim kısmında, daha çok uygulamaya yer verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Söyleşi, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya'nın, TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi Sebahattin Yazıcı ve Barış Kolgu'ya fidan sertifikası takdim etmesiyle son buldu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşiye; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, Trabzon Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdür Yardımcısı Okan Barutçu, Veteriner Hekim Önder Karadeniz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN