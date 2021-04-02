Veteriner hekimlerden kedi vahşetine tepki
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Veteriner hekimlerden kedi vahşetine tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Veteriner hekimlerden kedi vahşetine tepki

Eskişehir'de bir okul bahçesindeki ağaca iple asılmış halde vahşice öldürülmüş olarak bulunan kedi hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Basit bir şiddet olayı olarak algılanmamalıdır.

Eskişehir'de bir okul bahçesindeki ağaca iple asılmış halde vahşice öldürülmüş olarak bulunan kedi hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Basit bir şiddet olayı olarak algılanmamalıdır. Bugün kediye bunu yapan, yarın insanlara çok daha fazlasını yapabilir" dedi.

Eskişehir'in Gültepe Mahallesi'ndeki Salih Zeki Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaçlardan birinde asılmış halde kedi gören vatandaş, telefonuyla görüntü çekerek sosyal medyaya yüklemişti. Kısa sürede internette yayılan görüntülerin ardından birçok hayvansever tepki göstermişti. Olay yerine gelen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekipleri ve Tabiat Varlıklarını Koruma İl Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemelerde bulunarak, kedinin 7 ile 10 gün önce öldürüldüğü tespit etmişti.

"İnsanlar açısından da ciddi bir tehlike oluşturuyor"

Yaşanan vahşetin ardından açıklamalarda bulunan Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, olayın basit bir şiddet olayı olarak düşünülmemesi gerektiğini vurguladı. Bu durumun insanlar açısından da tehlikeli olduğunu belirten Kızılinler, "Veteriner Hekimler Odası olarak böyle bir olay yaşandığı için üzgünüz. Bu olayın Avrupa kenti olarak bilinen şehirde olması ve bir eğitim kurumunun bahçesinde yaşanması daha da üzücü hale getiriyor. Sorumlular bulunmalı ve ihmali olanlar araştırılmalıdır. Basit bir şiddet olayı olarak algılanmamalıdır. Bugün kediye bunu yapan yarın insanlara çok daha fazlasını yapabilir. İnsanlar açısından da ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu olay bir canlıya karşı yapılan bir tehdit. Sokaklarda hayvanların canı için çok ciddi şekilde çalışan insanların olduğu şehirde gerçekten istisnayı bir durum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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