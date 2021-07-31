Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
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Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu

Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

ADANA, Mersin ve Osmaniye'de 4 gündür süren orman yangınlarında yaralanan hayvanlar için gönüllü veteriner hekimler seferber oldu.

ADANA, Mersin ve Osmaniye'de 4 gündür süren orman yangınlarında yaralanan hayvanlar için gönüllü veteriner hekimler seferber oldu. Hayvanlar için ilaç ve yanık kremi, vatandaşlar için ise gıda yardımı kampanyası düzenleyerek yangın bölgelerine giden gönüllüler, yaralı hayvanları tedavi ediyor.

Adana'nın Kozan ve Aladağ, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ile Osmaniye'nin Kadirli ilçelerindeki orman yangınları 4'üncü günde de devam ediyor. Yangının tamamen söndürüldüğü bölgelerde ise acı manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Binlerce dekar yeşil orman kül oldu. Bazı vatandaşların evleri, tarlaları, bahçeleri ve ahırları zarar gördü. Çok sayıda sahipli ve yabani hayvan can verdi. Yangın mağduru vatandaşlara çeşitli kurumlar ve hayırseverler tarafından barınma, giyecek, gıda gibi yardımlar yapılmaya başlandı. Yaralı kurtulan hayvanların imdadına ise ilk günden itibaren veteriner hekimler ile hayvanseverler koştu.

KAMPANYAYA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜHayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala ile veteriner hekimler Ömer Faruk Yalçın ve Burak Yalçın, yangının etkilediği kentlerde diğer kliniklerle de iş birliği yaparak yardım kampanyaları başlattı. Veterinerler, vatandaşlar için malzeme, hayvanlar için de yanık kremi ve ilaç topladı. Kampanyalara kentlerdeki çok sayıda veteriner hekim de gönüllü olarak katıldı. Zor şartlarda, topladıkları malzemelerle yangın bölgelerine giden gönüllüler, yaralı hayvanları tespit ederek ilk müdahalelerini yaptı. Durumu kritik olan hayvanlar ise kliniklerde tedavi altına alındı. Hayvan sahibi vatandaşlara ihtiyaçlarını soran gönüllüler, doğaya da mama ve yem bıraktı.Osmaniye'de arama-tarama çalışması yapan Ali Laçinbala, bölgede çok büyük bir alanın zarar gördüğünü gözlemlediklerini belirterek, "Sağlı-sollu bütün alan yanmış, bitmiş, binlerce can ölmüş durumda. Elektrikli aracımızla ilerlemeye devam ediyoruz. Bütün tıbbi malzemelerimizi yanımıza aldık. İlk yardım malzemelerimizi getirdik" dedi.

Kozan Kızlarsekisi Mahallesi'nde ahırda yaralanan bir koyunu tedavi eden gönüllü veteriner hekimlerden Görkem Ağdaş, "Girdiğim ahırda 50-60 koyun vardı. Durumu en ağır olanı bu yavrumuzdu. Gözleri ve kuyruğunda ciddi yanmalar var. Yünü neredeyse tamamen yanmış. Kötü yaraları var. Bakımlarını ve müdahalelerini yapıyoruz. Yanık kremleri sürüp tedavisini yapıyoruz" diye konuştu.


- Adana
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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