Veteriner hekimler odasından üreticileri sevindiren iş birliği
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Veteriner hekimler odasından üreticileri sevindiren iş birliği

29.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:44
Veteriner hekimler odasından üreticileri sevindiren iş birliği

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (EBVHO) ve Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, suni tohumlama konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (EBVHO) ve Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, suni tohumlama konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolde, hayvan üreticilerine ekonomik anlamda destek sağlamak hedefleniyor. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinin hayvanlarına yapılacak suni tohumlama işlemlerinin, EBVHO üyesi veteriner hekimler tarafından daha ekonomik şekilde yapılacağı belirtildi. İmzalanan iş birliğinin diğer illerde de uygulanmasını istediklerini belirten Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Pandeminin ekonomik olarak etkisi hissettirmesi sonucunda; yetersiz çiğ süt, et ve yem fiyatlarının önlenemez yükselişinin ve buna bağlı üreticinin mağduriyetinin daha hissedilir olması sonucunda böyle bir adım attık. Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası ve Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında suni tohumlama konusunda işbirliği protokolü imzalandık. Bu protokole göre; Eskişehir merkezi, ilçeleri ve köylerinde damızlık sığır yetiştiriciler birliği üyelerine ve süt müstahsillerine ait sığır varlığına suni tohumlama işleminin EBVHO üyesi veteriner hekimler tarafından daha ekonomik olarak uygulanması öngörülüyor. Ekonomik anlamda üreticinin zor durumda olduğu bu dönemde hayvan ıslahını amaçlayan iki sivil toplum örgütünün iş birliğinin, tüm Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyoruz."

Protokol imza töreninde konuşan Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serhat Aydın ise "Bu protokol ile birlikte üyelerimizin ve süt müstahsillerimizin, kaliteli hizmete daha kolay ve daha hesaplı bir şekilde ulaşmasını amaçladık " ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Veteriner hekimler odasından üreticileri sevindiren iş birliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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