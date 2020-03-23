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Veteriner hekimler Kovid-19 aşısı için göreve hazır

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve serum üretilmesi için bilgi ve laboratuvar deneyimlerini paylaşmak konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi.

23.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:18
Veteriner hekimler Kovid-19 aşısı için göreve hazır

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve serum üretilmesi için bilgi ve laboratuvar deneyimlerini paylaşmak konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, veteriner hekimlerin hayvanlardan insanlara geçen zoonoz enfeksiyonlar konusundaki geniş bilgi birikimlerine işaret etti.

Şu an bilinen en az 1415 enfeksiyöz ajandan yaklaşık 868'inin ve yeni ortaya çıkan etkenlerin yüzde 75'inin zoonoz olarak tespit edildiğini kaydeden Eroğlu, bunlardan birinin de Kovid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüsü olduğunu ifade etti.

Eroğlu, insanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlığının bu açıdan önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarının ortak yönetiminde, veteriner hekimleri ve tıp doktorlarını içerisine alan ve başta hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve halk sağlığını tehdit eden Kovid-19 benzeri salgın zoonoz hastalıkların kontrolü ve yok edilmesi olmak üzere, halk sağlığı ve hayvan sağlığı konusunda çalışmalar yapacak ve stratejiler oluşturacak bağımsız bir Zoonotik Hastalıklar Araştırma Enstitüsü kurulmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde müstakil bir veteriner otoritesi veya Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün kurulması da halk sağlığı ve hayvan sağlığı konusundaki birtakım risklerin bertaraf edilmesine ciddi katkılar sağlayacaktır."

Veteriner hekimlerin aşı ve serum üretmedeki tecrübe ve bilgi birikimlerine işaret eden Eroğlu, Türkiye'de büyük çapta aşı ve serum üretebilecek tesisler bulunduğunu ifade etti.

"Serbest veteriner hekimler sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun"

Türkiye'deki veteriner fakültelerinin 25'inde görevli yaklaşık 51 öğretim üyesinin viroloji anabilim dallarında görev yaptıklarının altını çizen Eroğlu, bu bilim insanlarının, viral hayvan hastalıklarıyla mücadele, koruma kontrol, tanı için klasik ve modern moleküler virolojik metotları başarılı biçimde kullandıklarını, bu konuda yoğun bilgi birikimine ve araç-gereç açısından donanımlı laboratuvarlara sahip olduklarını kaydetti.

Veteriner hekimlerin, SARS-CoV-2 virüsünün izole edilmesinde, inaktif (ölü), rekombinant (DNA'nın yeniden dizaynı) aşı ve serum üretilmesi için imkan verilmesi durumunda bütün bilgi ve laboratuvar deneyimlerini paylaşmak için göreve hazır beklediklerini belirten Eroğlu, "Virüs izolasyonu, karakterizasyonu, inaktif aşı, rekombinant aşı ve serum üretilmesi gibi birçok işlemin ilgili kamu ve kuruluşları tarafından dikkate alınması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, veteriner hekimlik mesleğini serbest icra eden veteriner hekimlerin, acil doğum, cerrahi müdahale ve diğer tedavi hizmetlerini muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde verdiğini anımsatarak, "Sağlık hizmeti sunan serbest veteriner hekimlerin de 65 yaş üzerine yönelik sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaları hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve kamu yararı açısından zaruri görülmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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