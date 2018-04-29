Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Veteriner Hekimler Günü kutlandı.

Doğubayazıt Belediyesi, Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla ilçedeki bir restoranda yemek düzenledi.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 20 yıldır hizmetten yoksun kalan Doğubayazıt'ın yapılan yatırımlarla tekrar küllerinden doğmaya başladığını dile getirerek, şunları şöyledi:

"Halkımız, biz göreve geldiğimizden bu yana yapılan çalışmaları, hizmetleri görmeye başladı. Vatandaşlarımız, bizden artık temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yaşamlarını kolaylaştıracak farklı estetik dokunuşlar istiyor. Doğubayazıt'ın artık kabuklarını kırma zamanı geldi. Bunu inşallah tüm kamu çalışanları olarak halkımızla el ele vererek hep bir birlikte gerçekleştireceğiz."

Yemeğe ilçede görev yapan veteriner hekimler ve protokol katıldı.