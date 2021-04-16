Veteriner hekimden esprili 'telefonda muayene' paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Veteriner hekimden esprili 'telefonda muayene' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Veteriner Hekim Mahmut Baran Şahin, evcil hayvanları ile ilgili sorunları mesajla veya fotoğrafla anlatarak telefonda muayene talebinde bulunanlara sosyal medyada esprili bir video paylaşarak, 'hayvanları veteriner hekime götürün' çağrısında bulundu.

? Veteriner Hekim Mahmut Baran Şahin, evcil hayvanları ile ilgili sorunları mesajla veya fotoğrafla anlatarak telefonda muayene talebinde bulunanlara sosyal medyada esprili bir video paylaşarak, 'hayvanları veteriner hekime götürün' çağrısında bulundu.

Son zamanlarda kovid-19 korkusu nedeniyle evcil hayvanı olanlar da veteriner hekimlere gitmek yerine hayvanlarının sorunlarını mesaj ve fotoğraf yolu ile anlatarak, telefondan muayene yöntemine başvurmaya başladı. Bu durumu sosyal medyada paylaştığı esprili bir video ile gündeme getiren Veteriner Hekim Mahmut Baran Şahin, hayvan sahiplerine 'hayvanlarınızı mutlaka veteriner hekime götürüp muayene ettirin' çağrısında bulundu.

Şahin'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, meslektaşları tarafından da desteklendi.

Paylaştığı video hakkında açıklama yapan Şahin, hayvanların da canlı olduğunu ve özellikle pandemi sürecinde onlarla ilgili de hassas davranılması gerektiğini hatırlatarak, 'Beni rahatsız eden kısım 'pandemi var gelemiyoruz' denmesi oldu. Evet, pandemi var. Bizler de bunun farkındayız. Sizin canınızı, sağlınızı korumak için kendi canımızı hiçe sayarak mücadele ediyoruz. Pandeminin başladığı andan şu ana kadar, hatta Vuhan'da çıktığında bile sosyal medyada duyularını yapmıştım. Çünkü kedilerde de görülen koronavirüsün insanlarda da görülmeye başlamasıyla kedilerdeki koronavirüsle insanlardaki koronavirüs karşılaştırılmamalı. Bu nedenle toplumsal bilinçlendirme, bu konudaki en önemli nokta. Bu videoda işin içine biraz da parodi katarak bu durumu aktarmak istedim? dedi.

Veteriner hekimden esprili 'telefonda muayene' paylaşımı
Veteriner hekimden esprili 'telefonda muayene' paylaşımı
Veteriner hekimden esprili 'telefonda muayene' paylaşımı
Veteriner hekimden esprili 'telefonda muayene' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Veteriner hekimden esprili 'telefonda muayene' paylaşımı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:45:48. #1.14#

title