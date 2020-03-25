Veteriner hekim motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
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Yeşilova, Burdur, 3. Sayfa

Veteriner hekim motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Burdur'da kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada motosiklet sürücüsü veteriner hekim hayatını kaybetti.

25.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:57
Veteriner hekim motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Burdur'da kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada motosiklet sürücüsü veteriner hekim hayatını kaybetti.

Kaza Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarım ve Orman Müdürlüğünde Veteriner hekim olarak görev yapan İbrahim Utku Acar (38) mesaiden çıktıktan özel motosikleti ile Burdur il merkezine gitmek için yola çıktı. Acar yönetimindeki 07 AGV 931 plakalı motosiklet, Burdur Kuş Gözlem Evi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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